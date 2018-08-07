Краснодарское ТО «Премьера» откроет новый театральный сезон 15 августа

Сезон откроется концертом биг-бенда Георгия Гараняна «С днем рождения, Маэстро!».

С 25 августа откроется новый сезон традиционных променад-концертов «Классика на Красной» на площади у Краснодарского музыкального театра. Они будут проходить по вечерам в выходные дни.

Премьера нового формата концертов «Классик — коктейль холл» состоится 2 сентября. Свое творчество представит симфонический оркестр Краснодарского музыкального театра.

В 85-м сезоне Музыкального театра сентябрь — месяц премьер. На сцене пройдут спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних пяти лет: «Мастер и Маргарита», «Моя жена-лгунья», «Опасные связи. Новая версия», «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Наш маленький Париж». Юбилейный гала-концерт театра состоится 4 октября.

Поклонников джаза 1 октября ждет выступление музыкантов Грегга Кофи Брауна и Карла Фриерсона, со 2 по 4 ноября пройдет VII Международный фестиваль GG Jazz.

На сцене Краснодарского музыкального театра 31 октября и 1 ноября выступят артисты Театра Аньхойской музыкальной драмы Хуанмэй. Они представят оперу «Брак с небесной феей» в рамках Недели искусства «Китай сегодня».

В декабре главным событием сезона станет премьера мюзикла «Моя прекрасная леди», сюжет которого основан на пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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