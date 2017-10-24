Краснодарское ТО «Премьера» представит новогоднюю сказку «Книга желаний»

Во Дворце искусств 17 декабря состоится премьера представления «Новогодняя фантазия — 24».

По сюжету, игрушки отправились на поиски волшебной «Книги желаний». Однако у них есть коварные соперники, которые тоже хотят, чтобы их желание исполнилось.

«Эта красочная и трогательная история поставлена по законам квеста. Герои находятся в пути, во время которого цели меняются, а отгадки оказываются совсем рядом», — сообщает пресс-служба ТО «Премьера».

Продажа билетов на новогоднюю сказку «Книга желаний» уже стартовала. Показы пройдут с 17 декабря 2017 по 7 января 2018 года.

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