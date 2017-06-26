Краснодарское училище летчиков получило три самолета Як-130

Партия поступила с завода-изготовителя согласно гособоронзаказа 2017 года.

Перелет в Краснодарский край произошел из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки. Специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав ВКС приняли технику на земле и в воздухе. Они проверили качество сборки авиационной техники, работу всех систем и механизмов, и соответствие летных и технических характеристик.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

С 2013 года Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Всего здесь получили более 80 таких самолетов, сообщает РИА «Новости».

Источник