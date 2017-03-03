Краснодарское водохранилище проверят перед началом паводков

Кубань в этом году вошла в число регионов, которым грозят весенние паводки. Снежная зима, как полагают в МЧС, может привести к выходам рек из берегов.

В зоне опасности все горные районы. Сейчас специальные комиссии исследуют водные артерии Мостовского, Курганинского, Отрадненского и других районов края. Чтобы круглосуточно следить за ситуацией, на реках установлены датчики, которые фиксируют малейшие изменения уровня воды.

Все данные стекаются в краевой центр мониторинга кризисных ситуаций. Перед периодом паводков особое внимание спасатели уделяют крупным гидросооружениям. Следующая проверка пройдет на Краснодарском водохранилище.

«Краевая противопаводковая комиссия совершит выезд и осмотр как тела дамбы, так и самой чаши водохранилища 10 марта, мы еще раз посмотрим на состояние», — сказал замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Водохранилища сейчас в центре внимания министерства чрезвычайных ситуаций по всей стране. В зоне особого риска, по сообщениям спасателей, гидросооружения центральных регионов и Урала. А ежегодный ущерб от паводков исчисляется десятками миллиардов рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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