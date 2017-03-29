Краснодарское водохранилище застраховали на 6,5 млрд рублей

Ответственность Краснодарского водохранилища застраховали на случай аварии.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии заключен с краснодарским филиалом страховой компании «Росгосстрах» сроком на год. Общая сумма ответственности компании составила 6,5 млрд рублей.

Программа страхования позволит в случае аварии компенсировать ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе, сотрудникам предприятия, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском водохранилище 23 марта уровень воды превысил норму.

Краснодарское водохранилище сдали в эксплуатацию 4 декабря 1975 года. На реконструкцию и улучшение технического состояния Краснодарского водохранилища в 2016—2017 годах планировали направить 280,6 млн рублей.

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