Краснодарского курсанта наградили Орденом Мужества за посадку самолета после столкновения с птицей

Курсанту Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаилу Еманову 12 октября вручил награду заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Министром обороны РФ было принято решение о представлении сержанта Михаила Еманова к награждению государственной наградой России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Хочу выразить искренние слова благодарности за воспитание настоящего патриота, родителям Михаила — Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, с нами сегодня нет», — сказал Николай Панков.

Он также поблагодарил командование, преподавательский состав и коллектив училища за вклад в подготовке кадров, сообщает ТАСС.

«Я тянул самолет к земле, не бросал. Как он поведет себя, я не знал и был готов покинуть его в самый последний момент, но принял такое решение. Героизм начинается там, где кончается профессионализм. Я считаю, что это просто професисональные качества», — рассказал Михаил Еманов телеканалу «Кубань 24»..

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее 27 апреля на аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил в Майкопе проходили плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. На высоте 200 м в сопло двигателя учебного самолета Л-39 попала птица и вывела его из строя. Самолет начал терять высоту. Летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

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