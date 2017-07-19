Краснодарского художника Стаса Серова будут судить за сбыт наркотиков

Во время оперативного эксперимента правоохранители установили его причастность к сбыту каннабиса в крупном размере.

В конце 2016 года полицейским поступила оперативная информация о возможной причастности 55-летнего местного жителя к сбыту наркотиков. Эта информация подвердилась во время оперативного эксперимента, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. В начале июня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что обвиняемым является Станислав Серов.

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