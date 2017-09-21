Краснодарской гимназии присвоили имя Героя Советского Союза Федора Лузана

Решение приняли депутаты городской думы на 41-м заседании.

«По инициативе коллективов школ, общественности мы продолжаем работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Теперь имя Героя Советского Союза Федора Лузана будет носить краснодарская гимназия № 33», — сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления гордумы Зорик Садоян.

Гимназия расположена на улице Лузана. Федор Лузан — военный радист, героически погиб в 1941 году в Карелии. Он родился в Абинске, учился в Краснодаре. В 18 лет его призвали на фронт. В гимназии № 33 есть музейный уголок, посвященный герою, планируется создание школьного музея, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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