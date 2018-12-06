Краснодарской организации «Герои Отечества» исполнилось 20 лет

Она объединяет выдающихся селекционеров, медиков, спортсменов, деятелей культуры, науки и искусства — тех, кто внес большой вклад в развитие региона.

На праздник собрались в концертном зале Кубанского казачьего хора. Там чествовали ветеранов труда, со сцены их поздравил заместитель губернатора Алексей Копайгородский.

«Все вы когда-то были такими же, как мы. И мы вас благодарим за то, что вы все свои навыки и умения передаете нам, молодым. Всех тех новых глав, которые заступают на пост главы муниципального образования, новых мэров, новых глав сельских поселений мы всегда ориентируем, чтобы они держали вот такую армию, армаду, чтобы вы укрепляли, всегда помогали, всегда напутствовали», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

В адрес ветеранов труда не только звучали теплые слова, также им выдали памятные медали с символикой 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

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