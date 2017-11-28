Краснодарской школе № 32 присвоили имя Феликса Дзержинского

Этот вопрос депутаты гордумы рассмотрели 28 ноября на 44-м заседании.

«Это образовательное учреждение тесно сотрудничает с ветеранской организацией управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в школе есть музей «Связь поколений», в котором в том числе представлены материалы об истории органов государственной безопасности, ведется большая патриотическая работа», — сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Решение было принято единогласно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с ходатайством о присвоении имени Феликса Дзержинского средней школе № 32 в гордуму обратилось руководство школы и управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

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