Краснодарскому краю присвоили высшую степень качества управления финансами

Такую оценку по итогам 2017 года регион получил от Министерства финансов Российской Федерации.

Планирование и исполнение бюджета, управление госдолгом и госсобственностью, прозрачность бюджетного процесса и реализацию указов президента ежегодно оценивает Минфин РФ и на основании этого исследования распределяет субъекты по трем группам: с высоким, надлежащим и низким качеством управления региональными финансами. Кубань вошла в число территорий с высоким качеством управления региональными финансами.

На сегодня этот рейтинг один из самых значимых в региональном управлении. Край оказался в лидерах в результате большой и целенаправленной работы по мобилизации доходов бюджетов всех уровней, управлению госдолгом, повышению эффективности расходов краевого бюджета, прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась.

По его словам, успех Кубани во многом обеспечен тем, что в 2016 году была проведена полная ревизия расходов на мероприятия госпрограмм, полностью погашена кредиторская задолженность по региональному бюджету. Кроме того, край вошел в число субъектов, достигших наилучших результатов социально-экономического развития территорий.

«Мы и теперь продолжаем совершенствовать региональный финансовый менеджмент. Повышенное внимание уделяем поддержке муниципальных образований, используя стимулирующие механизмы предоставления межбюджетных трансфертов», — отметил Галась.

Вице-губернатор добавил, что в 2017 году край оказал муниципалитетам существенную помощь в погашении кредиторской задолженности по местным бюджетам. В 2018 году просроченной кредиторской задолженности нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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