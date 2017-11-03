Краснодарскому краю реструктуризируют государственный долг

Об этом говорили 3 ноября в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Основными темами совещания стали погашение госдолга среди регионов и создание на местах сбалансированных бюджетов.

«Получателями дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ключевым будет обязательство по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы. Это первоочередная задача, которую должны все исполнить», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в следующем году Краснодарский край получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Это компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

При этом государственный долг для региона реструктуризируют. Срок возврата по бюджетным кредитам продлят на 12 лет, что позволит Краснодарскому краю только за два года сэкономить около 10 млрд рублей.

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