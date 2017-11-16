Краснодарскому музею имени Ф. А. Коваленко передадут работы двух фотографов

16 ноября в 15:01

Мероприятие пройдет 20 ноября в рамках фестиваля фотографии PhotoVisa.

В дар Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко получит работы фотографов Игоря Гаврилова и Евгения Шишкина. Фотографии торжественно передаст музею арт-директор фестиваля Ирина Чмырева. Начало мероприятия в 11:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Игорь Гаврилов родился в Москве в 1952 году. В 1975 году он стал одним из первых выпускников МГУ в области фотожурналистики. В 1987 в составе ста фотографов со всего мира участвовал в создании книги «Один день из жизни СССР». Работал в отечественных изданиях «Огонек», «Итоги», «Обозреватель», а также зарубежных — Time, Focus, East News. Гаврилов проводил мастер-классы по фотожурналистике в американском Институте Брукса.

Евгений Шишкин родился в Краснодаре в 1952 году. В 1979 окончил одновременно географический факультет и кинооператорское отделение факультета общественных профессий Кубанского государственного университета. Обучался в Школе фотографии Елены Суховеевой и Виктора Хмеля.

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