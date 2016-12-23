Краснодарской спортшколе присвоят имя казачьего атамана Захария Чепеги

В Краснодаре с 1 января муниципальный Центр подготовки спортивного резерва по борьбе переименуют в честь казачьего атамана Захария Чепеги.

Инициатором выступили администрация и городская дума Краснодара. Представители казачества поддержали эту идею.

«Сейчас для нас главным является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Вовлечение молодежи в занятия спортом в этом играет заметную роль», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Центр подготовки спортивного резерва по борьбе открыли в сентябре 1999 года. Сейчас в этой спортивной школе занимаются более 400 детей. В ней работают три отделения по дзюдо, самбо и греко-римской борьбе.

Захарий Чепега (1725 — 1797) — это второй атаман Черноморского казачьего войска. Он являлся генерал-майором русской армии, активным участником русско-турецких войн второй половины XVIII века. Принимал участие в переселении Черноморского казачьего войска на Кубань, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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