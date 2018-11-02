Краснодарскую «Красную Площадь» украсили фигурами персонажей сказки «Морозко»

Композицию из 350 тыс. воздушных шаров разместили в центральном атриуме мегацентра.

Как отмечают авторы проекта, аналогов такому сооружению нет не только на Кубани, но и в России. Все жители и гости города могут посмотреть на уникальные скульптуры из воздушных шаров, попасть в добрую сказку и сфотографироваться на фоне зимнего леса, зверей и любимых персонажей.

Оригинальное оформление торгового центра вызывает восторг у детей, а их родители отмечают масштаб и красоту новогоднего украшения комплекса. Организаторы пока не знают, сколько времени фигуры будут украшать «Красную Площадь», поэтому советуют не упускать шанс увидеть уникальную композицию своими глазами.

Поделиться своими фотографиями в интернете можно с хэштегом #350000шаров.

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