Краснодарстат: средняя зарплата бюджетников на Кубани выросла на 3,5%

Среднемесячная зарплата сотрудников бюджетных организаций Краснодарского края в 2016 году выросла на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 27 тыс. 345 рублей.

Максимальный рост — на 38,1% — наблюдался у работников организаций обрабатывающих производств. В сфере производства и распределению электроэнергии, газа и воды рост составил 19,5%, оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования зарплата повысилась на 18,1%.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях за 2016 год составила 447,9 тыс. человек. Их доля от общей численности работников компаний достигла 43,4%, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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