Краснодару передадут поликлинику-долгострой в микрорайоне Гидростроителей

Минобороны РФ подтвердило готовность передать администрации Краснодара поликлинику-долгострой на проспекте Писателя Знаменского, 3 вместе с землей.

Об этом рассказали власти города на встрече с жителями микрорайона.

Условиями передачи и определением, как поликлиника будет достраиваться, занимается министерство здравоохранения Краснодарского края. По оценке властей, процедура передачи потребует времени. Затем будет проведена экспертиза технического состояния строительных конструкций. Это необходимо сделать перед тем, как принимать решение о достройке.

Строительство поликлиники было заморожено из-за отсутствия финансирования, работы там не ведутся уже более пяти лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодара в апреле 2016 года заявляли, что покупать у Минобороны недостроенную поликлинику с большим количеством нерешенных проблем не имеет смысла, так как такие же расходы могут потребоваться и на строительство нового учреждения. Арбитражный суд Краснодарского края 6 мая 2016 года не удовлетворил иск властей краевого центра о сносе детской поликлиники в микрорайоне Гидростроителей.

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