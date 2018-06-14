Краснодару передали помещения под ясли и поликлинику

Глава Краснодара Евгений Первышов в июне осмотрел помещения на улице Лавочкина, которые безвозмездно передал городу застройщик.

На площади более 2 тыс. 700 кв. м, которые возвела компания «Стройэлектросевкавмонтаж», оборудуют новую поликлинику и детский сад (ясли). Глава города поставил задачи по обеспечению новых помещений необходимым оборудованием и персоналом для полноценной работы.

«Такие комплексные решения, когда в новых микрорайонах создаются сразу несколько социальных объектов в шаговой доступности — это то, что сегодня нужно Краснодару, и на что мы ориентируем ведущих застройщиков. Процедура передачи помещений на улице Лавочкина, 23 завершена, в ближайшее время предстоит сосредоточиться на их отделке и закупке оборудования. Таким образом, при минимальных затратах город получит полноценные современные учреждения, будет создана необходимая социальная инфраструктура для жителей этого развивающегося района», — сказал Евгений Первышов.

В выездном совещании также приняла участие заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. Площади под социальные объекты главе города показала директор ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» Екатерина Афонина. Они были переданы городу после ввода в эксплуатацию, обеспечены инженерными сетями.

Начали с помещений будущей поликлиники. Она разместится в четырехэтажном блоке общей площадью почти 2 тыс. кв. м, пристроенном к многоквартирному дому. Евгений Первышов прошел по зданию, обсудил с Лилианой Егоровой дальнейшую работу по его оборудованию и приведению в соответствие с требованиями СанПиНа. Перед открытием предстоит провести чистовую отделку, закупить и установить медицинское оборудование, укомплектовать персонал.

Новая поликлиника станет филиалом городской поликлиники № 11. Планируется, что прием будут вести участковые взрослый и детский терапевты, а также узкие специалисты.

«Площади позволяют организовать здесь полноценный диагностический центр с современным оборудованием и лабораторией. В общей сложности в новом медучреждении смогут обслуживаться до 40 тыс. жителей микрорайона и прилегающих территорий», — сказала Лилиана Егорова.

Помещение под ясли площадью более 700 кв. м занимает первый этаж того же дома на улице Лавочкина, 23. Детсад сможет принять до 80 малышей. Здесь расположены несколько помещений под групповые ячейки с теплыми полами и пищеблок. Предстоит выполнить косметический ремонт, установить оборудование и мебель, сделать веранды на прилегающей территории. Глава города дал соответствующие поручения.

«Сегодня мы активно общаемся и взаимодействуем со строительным бизнесом по вопросам развития социальной инфраструктуры. Создан определенный задел, но в ближайшие годы мы будем вкладывать еще больше сил в открытие совместно с застройщиками как новых школ и детских садов, так и поликлиник. Это позволит нам в течение ближайших пяти лет ликвидировать то отставание, которое сложилось, создать для горожан необходимые условия для комфортного проживания», — цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

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