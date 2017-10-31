Краснодару предложили соглашение на 27 млрд рублей по развитию общественного транспорта

Мэр Евгений Первышов заявил, что привлечение инвестора на условиях концессии — одно из перспективных решений по развитию городского транспорта.

Перспективы развития и модернизации подвижного состава Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) обсудили на встрече главы города с представителем компании-оператора концессионных соглашений — компанией «УК Компьюлинк Инфраструктура».

«Краснодару необходима модернизация общественного транспорта. Если мы хотим уменьшить пробки, то он должен стать конкурентной альтернативой личным автомобилям, а значит — быть современным и комфортным для пассажиров. Речь идет не только об обновлении подвижного состава. Необходима эффективная и продуманная система общественных пассажирских перевозок. Мы готовы рассматривать в качестве механизма выполнения этой задачи концессию, чтобы в итоге город получил совершенно новую систему общественного транспорта», — сказал Первышов.

Глава Краснодара также обозначил основные задачи, для выполнения которых город готов привлекать инвестора. Это полное обновление подвижного состава КТТУ, развитие маршрутной сети, прежде всего — строительство новых трамвайных линий, пересмотр системы перевозок пассажиров, внедрение альтернативных видов транспорта. При этом базовым и основным видом общественного транспорта должен остаться трамвай.

Член совета директоров «УК Компьюлинк Инфраструктура» Юрий Данилюк рассказал о том, какие решения в этом плане может предложить столице Кубани компания. По его словам, на счету организации ряд успешных концессионных соглашений, заключенных с Московской и Тамбовской областями в сфере теплоснабжения, транспорта, водоотведения, водоподготовки. Компания располагает финансовыми инструментами, в том числе кредитными, сотрудничает с крупными банками.

«Для Краснодара мы начали подготовку концессионного соглашения по развитию городского общественного транспорта. Предварительная дорожная карта основных мероприятий предполагает объем инвестиций около 24-27 млрд рублей, которые будут вложены в течение семи-восьми лет», — сказал Данилюк.

Основные направления дорожной карты включают те приоритеты, которые отметил мэр. Предусмотрена модернизация системы питания трамвайных путей и строительство новых линий, изменение схем движения общественного транспорта, мест посадки и высадки пассажиров с учетом потребностей города.

Первышов отметил, что для Краснодара концессионные соглашения — сравнительно новый опыт, это потребует тщательной проработки.

Исполняющий обязанности директора КТТУ Геннадий Фролов уточнил, что сейчас Краснодар охвачен 123 км трамвайных путей. Из 268 трамваев 140 требуют замены. Для транспортного обеспечения жителей новых микрорайонов требуется строительство новых линий и нового трамвайного депо в северо-восточной части города. Необходимо проложить около 40 км трамвайного полотна. В том числе в микрорайоны Московский, Восточно-Кругликовский, Гидростроителей, а также в сторону Западного обхода.

По предварительным расчетам, обновление трамвайного парка в зависимости от моделей обойдется от 4,2 млрд до 14 млрд рублей.

«Мы уже провели ряд переговоров с инвесторами о возможности сотрудничества в части развития городского общественного транспорта на условиях государственно-частного партнерства. Такие предложения звучали и со стороны представителей делегации Китайской Народной Республики, которую мы принимали в Краснодаре. Есть и другие предложения. В конечном итоге мы выберем и будем реализовывать именно тот проект, который действительно изменит систему пассажирских перевозок, выведет работу городского общественного транспорта на качественно новый уровень», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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