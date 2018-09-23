Краснодару в День города подарили новую площадку для воркаута

Оборудование за счет спонсорских средств приобрела в подарок городу Краснодарская краевая федерация воркаута.

Соответствующий сертификат главе города Евгению Первышову вручил президент организации Сергей Фетисов во время празднования молодежного Дня города 23 сентября.

«Мы приобрели за счет спонсорских средств необходимое оборудование. С его помощью можно оснастить полноценную площадку для занятий воркаутом. Рассчитываем смонтировать ее в ближайшем времени. Это наш подарок ко Дню города», — сказал Сергей Фетисов.

Евгений Первышов поблагодарил за подарок и отметил, что это отличная инициатива, когда горожане, предприятия и общественные организации участвуют в развитии спорта и благоустройстве города. Площадку разместят неподалеку от парка имени 30-летия Победы рядом со спорткомплексом «Олимп», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

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