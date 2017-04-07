Краснодару выделят дополнительные 300 млн рублей на уборку мусора

Депутаты городской думы Краснодара 7 апреля единогласно проголосовали за выделение дополнительных средств на благоустройство.

Об этом сообщил помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

«Речь о содержании в санитарном порядке контейнерных площадок, проще говоря, уборке мусора, чтобы не было ситуации, как несколько дней назад. Всего 300 млн рублей», — написал Вербицкий на своей странице в Facebook.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с утра 5 апреля начались работы по возврату ранее убранных контейнеров и ликвидации образовавшихся стихийных свалок. В Краснодаре и Динском районе с 15 апреля начнут действовать новые тарифы на услуги по сбору и вывозу мусора.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 апреля на брифинге рассказал, почему в городе возникли проблемы с вывозом ТБО.

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