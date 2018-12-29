Заседание координационного штаба по подготовке к зимнему сезону в горном кластере Сочи 29 декабря провел вице-губернатор Кубани Василий Швец.

С 31 декабря на курортах горного кластера ожидается почти 100% загрузка — почти все номера гостиниц забронированы.

«В прошлом январе мы приняли 360 тыс. человек, на этих каникулах ожидаем не меньшее число туристов. Это требует особой концентрации всех служб реагирования», — подчеркнул Василий Швец.

Он отметил, что главная задача — обеспечить безопасный и комфортный отдых туристов на горных курортах Кубани.

Все оперативные службы готовы к приему туристов — полиция, МЧС, дорожные службы, а также службы ЖКХ работают в усиленном режиме, и готовы оперативно реагировать на любую нештатную ситуацию. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию на курорте. Заседания штаба будут проводить ежедневно.

«Кроме того, всех прошу обращать внимание на цены в местах общественного питания и магазинах, расположенных на курортах. Возможно, у кого-то из бизнесменов появится желание воспользоваться наплывом людей и дополнительно на этом заработать. Неконтролируемого роста цен здесь быть не должно», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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