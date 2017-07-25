Красный Крест создал на Кубани восемь складов предметов первой необходимости при ЧС

Организация построит в Краснодарском крае ресурсный центр первой доврачебной помощи. Об этом стало известно 25 июля на встрече губернатора Кубани и председателя российского отделения Красного Креста.

Вениамин Кондратьев поблагодарил общественников за их работу. При помощи Красного Креста на Кубани построили 11 офисов врачей общей практики.

«Огромное спасибо и российскому Красному Кресту, и нашему региональному отделению, и вам лично за принципиальную позицию. Вы не просто выделяете денежные средства в случае чрезвычайной ситуации, просто жизненной ситуации, вы принципиально следите и контролируете, чтобы деньги, которые вами выделены, дошли до конкретного человека. И это очень важно. Для вас не просто есть масса людей, которые пострадали, в этой массе вы рассматриваете каждого человека и знаете персонально, что у него произошло, какую помощь он уже получил, и какую помощь ему еще нужно дать», — сказал Вениамин Кондратьев.

«У нас в организации есть приоритетные направления. Одним из направлений является реагирование на чрезвычайные ситуации по всей России, в том числе по Краснодарскому краю», — сообщила председатель российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Отделением Красного Креста на Кубани в нескольких районах создано восемь складов предметов первой необходимости на случай ЧС. Кроме этого за три года гуманитарную помощь в регионе получили около 100 тыс. беженцев из Украины.

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