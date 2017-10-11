Кредиторы смогут потребовать долги с обанкротившегося банка «Крыловский»

Агентство по страхованию вкладов открыло реестр требований кредиторов банкротной организации.

АСВ выступает конкурсным управляющим банка «Крыловский». Реестр подлежит закрытию через 60 дней. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 сентября 2018 года.

Отмечается, что незадолго до отзыва лицензии банк возвратил около 6 млрд рублей вкладов на баланс. В результате этого почти 100% вкладчиков смогут получить страховое возмещение.

Старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич отметил, что основная задолженность сформировалась за счет вкладов физических лиц.

«Всего средств клиентов, которые не являются кредитными организациями, в банке около 8,7 млрд рублей. При этом средства физических лиц и ИП составляют 8,5 млрд рублей. В результате в банке может оказаться около 200 млн рублей от юридических лиц, что составляет всего 2,3%», — пояснил он.

По мнению эксперта, вероятность получения юридическими лицами денег мала, так как они являются последними в очереди кредиторов, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ отозвал лицензию банка «Крыловский» 2 августа из-за крупной недостачи денежных средств. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка. Страховое возмещение выплатит Сбербанк. Иск о признании организации несостоятельной был подан 10 августа.

СК возбудил уголовное дело о фальсификации в банке «Крыловский» на 6,1 млрд рублей. В сентябре суд признал банкротом банк «Крыловский».

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