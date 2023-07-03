Кремль: Еще есть время выполнить требования РФ по «зерновому соглашению».

Еще есть время для выполнения требований России по «зерновому соглашению», но надежды на это мало, пресс-секретарь президента Об этом в понедельник заявил Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о сообщениях западных СМИ о том, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку, который был отрезан от системы SWIFT ЕС, создать дочернюю компанию, которая будет подключаться к системы.

Одно из требований Москвы — вернуть доступ к SWIFT. «Нам нечего сообщить о выполнении той части соглашения, которая принадлежит российской стороне. Сообщаем вам, что эта часть соглашения еще не выполнена. Но до конца срока еще есть время, а надежд не так много», — сказал Песков.