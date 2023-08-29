Кремль готовится к новому бунту

Даша 29.08.2023 В мире

Кремль готовится к новому восстанию

В Кремле верят что после прекращения дела Евгения Пригожина в России существует риск нового военного мятежа. Об этом российским СМИ сообщили два человека, близких к Кремлю, и правительственный чиновник, ранее служивший в правоохранительных органах.

Спецслужбы работают над контролем и предотвращением «митинга», подобного тому, который организовал Вагнер в в конце июня, сообщили источники.

«Наследие Пригогина — это воинские части с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, поддерживаемые Telegram-каналами и медиаимперией политтехнологов. По данным источников, Кремль не может сохранить Вагнера в его нынешнем виде. «Организация будет расформирована». р>

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