Кремль готовится к новому бунту

В Кремле верят что после прекращения дела Евгения Пригожина в России существует риск нового военного мятежа. Об этом российским СМИ сообщили два человека, близких к Кремлю, и правительственный чиновник, ранее служивший в правоохранительных органах.

Спецслужбы работают над контролем и предотвращением «митинга», подобного тому, который организовал Вагнер в в конце июня, сообщили источники.

«Наследие Пригогина — это воинские части с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, поддерживаемые Telegram-каналами и медиаимперией политтехнологов. По данным источников, Кремль не может сохранить Вагнера в его нынешнем виде. «Организация будет расформирована». р>