Кремль: Москва наблюдала за встречей США со странами Центральной Азии

Россия наблюдала за встречей президента США Джо Байдена с лидерами стран Центральной Азии в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, но главное для Москвы – продолжать диалог со странами региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи, передает ТАСС.

“Страны Азии, безусловно, имеют свои отношения с США. Конечно, эти страны имеют право проводить такие встречи. Мы за всем этим внимательно следим. Для нас это не главное, главное – продолжать наш диалог”, – заявил представитель Кремля.

“Вы знаете, между Россией и центральноазиатской пятеркой существует уникальный диалог, у нас есть свои интеграционные процессы, мы уделяем им внимание, что для нас крайне важно.

Формат С5+1 (страны Центральной Азии и США) создан в 2015 году и проводится на уровне министров иностранных дел и экспертов. Сегодня вечером встреча впервые прошла в Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств. В нем приняли участие президенты США Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садир Жапаров (Кыргызстан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан) и Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана.