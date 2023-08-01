Кремль назвал удары по территории России «актом отчаяния».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что «атаки Украины на территорию России» были «актом отчаяния перед лицом неудачи».

По его словам, Россия «продолжит бороться с нападениями украинских террористов» на гражданские объекты на территории Российской Федерации. «Эти теракты направлены на мирных жителей, на определенные социальные цели. Это отвратительно, мы продолжим с этим бороться”, – сказал Песков. Делается это”, – сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что условий для мирного урегулирования ситуации в Украине нет.

«Украина хочет мира, не хочет, его используют как оружие в войне между коллективным Западом и Российской Федерацией», — заявил он.

По словам Пескова, Москва будет следить за планируется встреча в Саудовской Аравии по Украине. “но цели такой встречи пока не понятны”.