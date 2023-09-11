Президент России Владимир Путин пока не выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, но если он это сделает, никто не сможет с ним конкурировать.
Об этом заявил президент России в прессе Об этом сообщил секретарь освобождения Дмитрий Песков.
Он добавил, что В. Путин пользуется абсолютной поддержкой населения и уже много лет демонстрирует способность реализовать свой потенциал.
Давайте Напоминаем, что согласно действующему избирательному законодательству России, следующие выборы президента в этой стране пройдут 17 марта 2024 года.