Кремль: Никто не сможет конкурировать с Путиным на президентских выборах

Президент России Владимир Путин пока не выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, но если он это сделает, никто не сможет с ним конкурировать.

Об этом заявил президент России в прессе Об этом сообщил секретарь освобождения Дмитрий Песков.

Он добавил, что В. Путин пользуется абсолютной поддержкой населения и уже много лет демонстрирует способность реализовать свой потенциал.

Давайте Напоминаем, что согласно действующему избирательному законодательству России, следующие выборы президента в этой стране пройдут 17 марта 2024 года.