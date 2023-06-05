Кремль обеспокоен новостями из Кыргызстана

Кремль внимательно следя за тревожными сообщениями о массовых задержаниях возможных участников переворота в Изстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы внимательно следим за новостями. Более подробной информации у нас нет”.

Напоминаем, что 5 июня кыргызские СМИ сообщили о том, что кыргызские спецслужбы проводят массовые задержания потенциальных участников переворота. Издание опубликовало видео, на котором запечатлено задержание нескольких подозреваемых. Сообщалось, что группа лиц готовилась к захвату власти силой. Личность задержанных неизвестна. В ГКНБ страны пока не прокомментировали эту информацию.