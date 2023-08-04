Кремль обвинил Польшу в разжигании напряженности

Пресс-секретарь Президент РФ Дмитрий Песков высказался о странности заявлений Варшавы о ситуации на польско-белорусской границе: >«Странных ситуаций бывает много, в целом поляки склонны провоцировать ситуацию, нагнетать напряженность. Это направление не новое и развивается только в последние годы», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать атаку морских беспилотников в районе Новороссийска.

Вопрос о последствиях инцидента Песков направил в Минобороны.

Представитель Кремля также коснулся вопроса продления зернового контракта.

По его словам, России нужны не обещания, а соглашение. Российская экспортная часть ждет выполнения.

“Американцы должны способствовать выполнению российской части зерна соглашение, если они захотят. Не обещайте, что они будут думать об этом, но сделайте это. «Когда это будет сделано, эта сделка будет немедленно восстановлена», — сказал пресс-секретарь.