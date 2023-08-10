Кремль отрезает россиян от информации о войне

Кремль пытается усилить цензуру, ограничивая гражданам России доступ к виртуальным частным сетям (VPN). Таким образом российские власти пытаются лишить граждан объективного международного источника новостей, пишет весьма популярный ежедневный разведывательный обзор британского министерства обороны. Они позволяют пользователям получать доступ к непредвзятым международным источникам новостей, включая информацию о войне в Украине.

«VPN, возможно, представляют собой самую большую уязвимость в усилиях российского государства по установлению всестороннего контроля над внутренней информацией.

Помимо увеличения количества технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, чтобы отпугнуть граждан от VPN. Они говорят людям, что подвергают риску свою личную информацию.