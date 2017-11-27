Кремль: победа на Играх в Сочи навсегда останется за сборной России

Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», — сказал Песков, комментируя решения МОК о лишении российских спортсменов медалей.

По его словам, интересы спортсменов будут последовательно защищать, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. В активе сборной России осталось девять золотых медалей, она опустилась на третье место в общекомандном зачете. Первыми стали норвежцы с 11 золотыми медалями, вторыми — канадцы, у которых десять золотых наград.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России. МОК аннулировал результаты четверых российских лыжников на Играх в Сочи. В ноябре МОК потребовал от России вернуть несуществующую медаль Игр в Сочи.

МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

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