Кремль подтвердил планы Путина посетить Турцию

Президент России Владимир Визит Путина в Турцию есть в планах России и Турции, Москва и Анкара пока не договорились о времени. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

“Упоминался август, упоминались и другие варианты, но мы еще не приступили к этой работе. Хотя мы имеем в виду то, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах», — сказал Ушаков. Думаю, это вполне естественно.”