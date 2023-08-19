Кремль сообщил о визите Путина в военный штаб

В воскресенье вечером Российские СМИ сообщили из Кремля, что Владимир Путин посетил штаб группы армий в Ростове-на-Дону. Согласно сообщению, президент России заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, а также других командиров и высокопоставленных офицеров. Других подробностей визита не приводится.

Путин нечасто посещает места, связанные с войной против Украины. В последний раз это было в апреле: тогда он посетил две частично оккупированные области Украины – Херсонскую и Луганскую области. Затем он также побывал в штабе и осмотрел местность.

До этого тайно посещал Мариуполь ночью в марте.