Кремль верит в сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов

Кремль рассчитывает, что высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе энергетических, сохранится и после выборов в Турции.

Пресс-секретарь Президента Об этом заявил в понедельник журналистам Дмитрий Песков, сообщают российские государственные СМИ.

“Уже наблюдается высокая динамика в реализации совместных российско-турецких проектов. Конечно, мы рассчитываем, что эта динамика сохранится, потому что задачи действительно очень амбициозные», — сказал представитель Кремля. Он сообщил, что встреча состоится «в какой-то перспективе», но четкого понимания времени ее проведения нет.