Утром в понедельник два дрона врезались в два жилых дома в Москве. Один из них находится рядом с комплексом зданий Минобороны России. Обломки одного беспилотника были обнаружены в районе 17-й улицы на Комсомольском проспекте, а второй беспилотник врезался в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

При этом в Минобороны утверждают, что им удалось убрать беспилотники с дороги.

“Вы знаете, что сегодняшние беспилотники обезврежены. Другими словами, меры в этом плане принимаются», — ответил Песков на просьбу журналистов дать оценку работе системы ПВО Москвы.

«Что касается развития системы обороны, обеспечения ее более оперативного срабатывания, то она принадлежит Минобороны», — добавил представитель Кремля.

Это уже третья атака на Москву с начала мая (если считать беспилотники, сбитые по пути в столицу 4 июля ласак, — четвертая). Это произошло через неделю. массовых расстрелов в Одессе.

Официальный Киев, как обычно, не берет на себя ответственность за удары по территории России, включая Москву. Наблюдатели, тем временем, недоумевают о качестве российских систем ПВО, и недоумевают, как большие и шумные самолеты могут легко снова добраться до центра российской столицы.