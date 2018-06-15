Криштиану Роналду приговорили к условному сроку за неуплату налогов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии получил два года условно.
Чтобы избежать заключения, футболист согласился выплатить штраф в размере 18,8 млн евро.
В период с 2011 по 2014 годы Роналду скрыл 14,8 млн евро налогов. Всего португальцу вменялось четыре эпизода уклонения от налогов, за каждый из которых судья приговорил его к шести месяцам лишения свободы.
Поскольку у футболиста до этого не было судимости, Роналду избежит заключения, если выплатит всю сумму долга, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 15 июня пройдет первый из шести матчей ЧМ-2018. В 21:00 на стадионе «Фишт» начнется игра между сборными Португалии и Испании.
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