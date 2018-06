Криштиану Роналду в Сочи на тренировке исполнил танец

Форвард в составе сборной Португалии 29 июня прибыл в Сочи, где состоится матч 1/8 ЧМ-2018 против команды Уругвая.

Видео танца опубликовали в Twitter. Во время первой тренировки нападающий Роналду подшучивал над партнерами и продемонстрировал короткий танец.

Ahead of his team's clash with Uruguay, Cristiano Ronaldo had his dancing shoes on at Portugal training! 🕺🕺🕺

Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK

— Goal (@goal) 29 июня 2018 г.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборные Португалии и Уругвая 30 июня сыграют в 1/8 ЧМ-2018 на стадионе «Фишт».

