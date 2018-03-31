Кроссовки Nike – это комфорт, легкость и высокое качество

Кроссовки Nike – самый легендарный бренд. Проверенная годами уникальная система амортизации не дает сбоев, в этой обуви всегда удобно заниматься спортом и такие кроссовки используют в повседневной жизни люди, предпочитающие спортивный стиль.

Качественные кроссовки отличаются следующими признаками:

— аккуратные и ровные швы без следов клея;

— небольшой вес;

— твердый, хорошо фиксирующий ногу задник;

— упругий носок;

— съемная стелька;

— цельная конструкция подошвы. Задача качественной подошвы – в амортизации и фиксации ноги в необходимом положении, что исключает возможность получения травмы во время занятий спортом;

— надежная шнуровка. Могут быть разные варианты ее завязывания.

Фирменные кроссовки Nike невозможно купить за 800 рублей, в этом случае продавец предлагает подделку. Такая обувь может натирать ноги, порваться и ходить в ней неудобно. За настоящий бренд придется раскошелиться, но комфорт и безопасность того стоят. Если перейти по ссылке , то можно увидеть большую обувную коллекцию новых качественных моделей кроссовок этого бренда — удобных, ярких и легких.

Особенности коллекции Nike Air Max 2017:

— верхний сегмент обуви выполнен из легкого бесшовного материала Flymesh, который идеально адаптируется к форме стопы, предотвращает перегрев ноги и обеспечит отличную вентиляцию;

— безупречную амортизацию создает вставка и прослойка из вспененного легкого материала Cushlon;

— скольжение предотвращает резиновая подметка с надежным вафельным протектором;

— универсальные модели различных расцветок не делятся на мужские и женские, любые кроссовки подойдут для всех.

Фанаты бренда могут и не знать об интересных фактах, которые касаются любимых кроссовок. Интересно то, что Майк Джордан сначала планировал подписать контракт с компанией «Адидас», а не с фирмой «Nike». Он сказал своему агенту, что сразу согласится на сотрудничество с этой компанией, если поступит такое предложение. Но предложения он так и не дождался, поэтому и появились кроссовки Nike Air Jordan. А в 1990 году производитель «утопил» 80 тысяч пар кроссовок в Тихом океане, когда вез их на продажу. Контейнеры с обувью находятся в водных глубинах по сегодняшний день.