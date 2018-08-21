Круги на полях в Гулькевичском районе осмотрела участница «Битвы экстрасенсов»

Пиктограмма неизвестного происхождения появилась на пшеничном поле около села Соколовского 19 июня.

«В тот момент я проезжал по трассе, и у меня заглох мотор. Над полем летали яркие шары, когда они исчезли, там появились огромные круги и причудливые орнаменты», — рассказал очевидец Антон Остроухов.

На место приехали члены армавирского отделения Русского географического общества. «Соколовская аномалия» состоит из девяти кругов, самый большой из которых диаметром около 20 м.

«Подлинность пиктограмм бесспорна, так как здесь присутствуют основные отличительные признаки: заходной круг, в центре самого большого круга имеется круглое входное отверстие глубиной 30-35 см и диаметром 10 см, поблизости отсутствуют любые живые организмы, зафиксирован пониженный радиационный фон внутри самого орнамента. Такими признаками обладают все настоящие пиктограммы», — отметил член армавирского РГО Сергей Фролов.

На место аномалии уфологи из Москвы привезли участницу программы «Битва экстрасенсов» третьего сезона Назиру Рустемову.

«Это послание внеземных цивилизаций человечеству, чтобы берегли мир и не воевали друг с другом», — цитирует ясновидящую газета «Знамя труда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после появления кругов на полях с 19 по 21 июня местные уфологи произвели их замеры и провели авиаразведку.

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