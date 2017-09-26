Круизный лайнер «Князь Владимир» из-за шторма вернулся в Сочи

Лайнер вышел из Сочи 24 сентября и должен был пройти через Новороссийск в Крым.

«В целях безопасности мореплавания принято решение не идти в Ялту и Севастополь из-за опасного перехода Новороссийск — Ялта. В Новороссийске ветер превышает уже 25 м/с. Порт Ялта не является портом-убежищем, работающие там буксиры не способны оказать качественную буксирную проводку для этого размера судна», — рассказал собственник и оператор лайнера «Князь Владимир».

По его словам, нынешний рейс должен был состояться с 24 по 30 сентября.

«По причине неблагоприятного прогноза погоды он видоизменен. Судно вышло 24 сентября из Сочи, проследовало в Новороссийск, после экскурсионной программы вернулось в Сочи», — отметили в компании.

Пассажирам предложили различные варианты компенсации. Это был 16-й рейс «Князя Владимира» в его нынешнем круизном сезоне. Загрузка лайнера составляла 400 человек (полная загрузка судна — 700 человек), на предыдущем рейсе было 512 пассажиров. Последний рейс в 2017 году намечен на 15 октября. В следующий круиз лайнер отправится в мае 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый круизный рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь стартовал 11 июня.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

Фоторепортаж с запуска лайнера смотрите здесь.

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