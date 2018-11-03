Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в Новороссийск на зимовку

В порт города-героя судно прибыло для межнавигационной стоянки и ремонта.

Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба оператора судна «Черноморские круизы».

«Лайнер «Князь Владимир» прибывает в порт Новороссийск для межнавигационной стоянки и ремонта, чтобы в навигации 2019 года встретить своих гостей вновь», — говорится в релизе.

Пассажирский лайнер совершает круизы между городами Кубани и Крыма: от Сочи через Новороссийск и Ялту до Севастополя, сообщает ИА «Крыминформ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», съемки нового фильма Валерия Тодоровского пройдут в Анапе и Сочи. Действие картины будет происходить в Одессе в 1970 году.

Лайнер «Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс судна из Сочи перенесли на 6 мая.

В ночь на 6 мая в моторном отсеке теплохода «Князь Владимир» произошло возгорание. Членам экипажа удалось ликвидировать его своими силами. Пострадавших нет. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было. В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера отменили.

Летняя круизная навигация возобновилась на Черноморском побережье по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь 8 августа этого года.

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