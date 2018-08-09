Круизный лайнер «Князь Владимир» зашел в порт Ялты

Теплоход совершает первый в этом году пассажирский рейс между Краснодарским краем и Крымом.

«Князь Владимир» отправился в первый рейс 8 августа из Сочи. Ранее по различным причинам он откладывался несколько раз.

По словам генерального директора ГУП РК «Крымские морские порты» Алексея Волкова, теплоход покинет ялтинский порт этой ночью, если позволят погодные условия. Он вернется обратно в Сочи.

По поводу следующего рейса информации пока нет.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера «Князь Владимир», стартовавшее 11 июня 2017 года, сообщает РИА «Новости».

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