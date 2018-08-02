Крупнейший на юге центр развития виноделия появится в Темрюкском районе

В станице Голубицкой завершается строительство комплекса Azov Expo.

Осмотреть новую дегустационную и выставочную площадку приехали представители винодельческих предприятий Краснодарского края.

Площадь выставочного центра — больше 5 тыс. кв. м, залы расположены на двух этажах, сам комплекс оформлен в античном стиле. Компаниям, которые представят здесь свои бренды напитков и продуктов питания, места будут предоставляться бесплатно. Инвестиционный проект поддерживают власти муниципалитета. Как отмечают специалисты, такая площадка увеличит поток туристов и привлечет внимание к виноделию.

«Ежегодно к нам приезжают более 10 млн человек со всей России на отдых в летний период. Мы думаем, что часть из них приедут к нам для того, чтобы узнать натуральные, настоящие кубанские вина. Будут сыры, которые производятся в нашем районе, в Краснодарском крае, коньяки из Темрюкского района, шампанское. В одном месте можно увидеть все», — сказал директор Azov Expo Тигран Иорданян.

Планируется, что работать выставочный центр будет круглый год. Гостей ждут дегустационные туры, семинары, тематические фестивали и праздники. Предприятия региона смогут представить весь ассортимент кубанской продукции. Это позволит расширить географию поставок и узнаваемость брендов. В будущем ожидается, что на площадке будут работать не только кубанские, но и ведущие российские компании.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник