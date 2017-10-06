Крупные застройщики Кубани будут помогать обманутым дольщикам

О том, как воплотить эту идею в жизнь, говорили 6 октября на совещании в Краснодаре.

Уже сейчас существует практика, когда компании берут на себя проблемные дома, чтобы покупатели как можно скорее могли въехать в новое жилье.

Первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко подчеркнул, что вместе с долгостроями и возведением новых микрорайонов на плечи компаний ложится и социальная миссия. Во дворах новых многоэтажек должны быть школы, детские сады, спортивные и игровые площадки. Кроме того, высотки не должны появляться точечно, особенно в Краснодаре, где коммуникации не рассчитаны на большое количество жителей.

«Подходить к такому масштабному и важному для Краснодара проекту нужно из-под земли, с самого начала. Если мы будем это делать точечно, то через десяток домов придем к тому, что нужно будет перекладывать все системы. Они выработают свой ресурс и наша реконструкция просто остановится», — сказал Андрей Алексеенко.

Также на встрече говорили об организации рабочей группы. В нее войдут застройщики, представители власти и ресурсоснабжающих компаний. Все вместе они намерены помочь обманутым дольщикам. Представители строительных компаний также предложили создать так называемый банк квартир. Эту идею поддержали большинство собравшихся.

«Мы сталкивались с дольщиками, которые вкладывали по 20 млн и более для покупки 10-15 квартир. Вопрос — как отделить обманутых дольщиков от обманутых инвесторов. Все застройщики на 100% готовы помогать именно обманутым дольщикам, не инвесторам», — пояснил вице-президент компании-застройщика Денис Бражниченко.

До конца года в крае планируют ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья.

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