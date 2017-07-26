Крым и Кубань проработают антитеррористическую защиту Керченского моста

Во второй половине августа в Краснодарском крае пройдет совместное заседание антитеррористических комиссий регионов.

Рассмотренные на нем вопросы лягут в основу обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов паромной переправы Крым — Кавказ, энергомоста Кубань — Крым и строящегося транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители начали возводить верхнюю часть фарватерных опор моста в Крым.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

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