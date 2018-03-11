Крым и Кубань займутся совместным развитием туризма

Об этом заявил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, соглашение о сотрудничестве будет подписано в воскресенье в рамках туристской международной выставки «Интурмаркет-2018» в Москве.

«У нас уже есть договоренности о совместных промо-акциях, совместной информационной поддержке и лоббировании вопроса снижения стоимости внутренних авиаперелетов, от чего курорты Краснодарского края страдают точно так же, как и крымские», — сказал Волченко

Он отметил, что оба региона также намерены сотрудничать в части легализации туристического бизнеса, развития пляжного и событийного туризма, а также санаторно-курортной отрасли.

«Несмотря на то, что у нас сходные туристические потоки, мы не конкурируем, а взаимодействуем. Возможна разработка общих туристических продуктов, в том числе для иностранных туристов, которые могут побывать, к примеру, несколько дней в Сочи, а затем в Крыму. Это все перспектива, которая может работать на оба региона», — цитирует министра РИА «Новости».

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