Крым назвали самым дешевым направлением в бархатном сезоне

На втором и третьем местах — Сочи и Анапа.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дешевых пляжных туров с вылетом 1 сентября. Он составлен из расчета тура на двоих взрослых, авиаперелета в обе стороны и размещения продолжительностью семь ночей.

Первое место занимает Крым — самые дешевые пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Крым с вылетом 1 сентября стоят 19,4 тыс. рублей. На втором месте — Сочи (24,5 тыс.рублей), на третьем — Анапа (25,8 тыс. рублей). Турция занимает четвертую строчку (27-30 тыс. рублей). Замыкает десятку Таиланд (60 тыс. рублей).

Ранее глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что украинским властям не удалось создать трудности для туристов в Крыму. В то же время член правительства Крыма не привел никаких статистических данных о посещении туристами полуострова, пишет «Коммерсантъ».

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