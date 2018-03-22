Крым поможет восполнить нехватку энергомощностей на Кубани

В Севастополе и в Симферополе строят две теплоэлектростанции общей мощностью 940 МВт.

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что в результате введения их в эксплуатацию общий объем генерирующей мощности полуострова составит около 1980 МВт без учета ветровой и солнечной генерации. Таким образом, в перспективе двух лет энергодефицитный Крым станет регионом, который при необходимости сможет помочь соседнему Краснодарскому краю восполнить нехватку мощности.

Черезов также отметил, что Минэнерго надеется на вывод двух ТЭС в Крыму в установленный правительством срок, несмотря на затруднения с получением разрешительной документации для газовой и электросетевой инфраструктуры крымских электростанций.

По его словам, в мае будет проведено комплексное опробование оборудования и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса мощностью 470 МВт — по одному энергоблоку по 235 МВт на Балаклавской и Таврической ТЭС. В июне — ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса, еще 470 МВт и начало выдачи мощности электростанциями в энергосистему Крыма в объеме 940 МВт.

Черезов добавил, что строительство новых объектов генерации электроэнергии в Краснодарском крае поможет покрыть прогнозируемый в энергосистеме юга России дефицит к 2023 году в объеме около 450 МВт, сообщает ТАСС.

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